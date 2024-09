Non solo Micheli i cambiamenti nella cultura a Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 30 settembre 2024). A poco meno di un anno dalla conclusione di-Brescia Capitale italiana della2023, in città si annotano significativifra le figure chiave di questo settore dall’importanza strategica. All’interno della giunta comunale, l’assessore Sergio Gandi, a cui in precedenza avevano fatto capo il Bilancio e la Sicurezza, è subentrato a Nadia Ghisalberti, a cui negli ultimi due mandati era stata affidata la delega alla. Dopo i dieci anni d’impegnomaggioranza a fianco di Giorgio Gori, l’ex assessora non si è ricandidata alle elezioni comunali dello scorso giugno passando il testimone al colleganuova amministrazione di Elena Carnevali. Un cambio al vertice ha riguardato anche l’Accademia Carrara, una delle maggiori realtà del panorama artistico ele bergamasco, con valenza nazionale e sempre più internazionale.