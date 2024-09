MotoGP Aki Ajo nuovo team manager Red Bull KTM Factory Racing

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) Novità in casa KTM in vista della stagione 2025 di: Aki Ajo sarà infatti ildel RedKTM. Dopo l’addio a Francesco Guidotti, che ricoprirà il ruolo fino al termine di questa stagione, tocca al 56enne finlandese guidare ilche vedrà come piloti Binder e Acosta. “È un onore che mi sia stato offerto questogrande ruolo, con l’opportunità di lavorare incon RedKTM”, ha affermato Ajo. “Laè a un livello molto alto. Dovremo quindi continuare a lavorare in molte aree e sfruttare i punti di forza che abbiamo per costruire un pacchetto KTM con uno standard ancora migliore di quello attuale. Credo che questo progetto abbia comunque già molti elementi validi per lottare al top. Andranno gestiti nel modo migliore. Grazie a tutti i membri della struttura KTM”, ha aggiunto Ajo.