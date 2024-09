Lusso | il blitz cinese e le acquisizioni non favoriranno una svolta

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ilè tornato sotto i riflettori la scorsa settimana sulla scia di due eventi che hanno mosso molto il settore: le misure di sostegno della Cina e le novità sul fronte M&A (Moncler). Ma il settore, da tempo in crisi a causa del rallentamento dell’economia mondiale, soprattutto della Cina, resterà in difficoltà anche nel 2024 e 2025. La recente mossaLa settimana è partita molto bene, con la banca centraleche ha annunciato nuove misure di supporto all’economia, per rilanciare i consumi interni e la domanda, abbassando il tasso d’interesse di riferimento all’1,85% e immettendo liquidità per 234,6 miliardi di yuan. Una mossa cruciale anche in vista delle festività di inizio ottobre, che dureranno una settimana, dall’1 al 7 del mese (la settimana d’oro per la festa del lavoro).