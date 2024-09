Kit Connor non è interessato a interpretare Hulkling nel MCU

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 30 settembre 2024) Kitnon ènel MCU Nonostante le voci circolate qualche settimana fa, Kitnon èa entrare nel MCU e a. La star di Heartstopper Joe Locke ha recentemente fatto il suo debutto nell’MCU come Teen in Agatha All Along, anche se è abbastanza ovvio che si tratti solo di una copertura per il fatto che in realtà interpreta Wiccan. Potrebbe esserci ancora un colpo di scena (forse questo Wiccan è in qualche modo legato a Nicholas Scratch?), ma quando questo seguito di WandaVision finirà, ci aspettiamo che i Marvel Studios abbiano un nuovo, giovane, Avenger.