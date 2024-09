Cambiano incidente sul lavoro | operaio trovato morto all’interno di una ditta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un tragicosulsi è verificato nel pomeriggio di lunedì 30 settembre 2024, quando Marco Galasso, unitaliano di 57 anni residente a Santena, è statosenza vitadellaChecchin, specializzata in zincatura elettrolitica, situata in strada per Chieri a. Le circostanze della morte non sono ancora del tutto chiare, e sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Chieri insieme agli ispettori dello Spresal dell’Asl To5, incaricati di indagare sull’accaduto, trattandosi molto probabilmente di unsul.Leggi anche: Catania brucia, le terribili immagini dell’incendio divampato I sanitari, giunti rapidamente sul luogo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Galasso, che si occupava della pulizia degli scarti derivanti dai processi di lavorazionedell’impianto.