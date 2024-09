Alessandro Rizzo sulla ex Shaila Gatta | Lei mi ha tradito Ora sono gay

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nella casa del Grande Fratelloha parlato di una relazione tossica avuta in passato e di un ex (che fa il ballerino) che con lei era violento psicologicamente., ex della gieffina ha rilasciato un’intervista a FanPage e ha smentito le dichiarazioni della. Oggi il ballerino su Radio Radio, nella trasmissione Non Succederà Più di Giada Di Miceli è andato oltre e ha rivelto chelo avrebbeha anche aggiunto che dopo i cinque anni passati con la collega, adesso ha ritrovato l’amore con un uomo, un imprenditore e che ora lui si considera gay. Aiutooo ultimissime dall’ex di.. non so più a cosa credere #grandefratello pic.twitter.com/1ipUXJ0Dd6 — Vita Terremoto ? (@SognInLuna) September 26, 2024su: “Mi ha”. “Nell’ultimo anno la cosa era degenerata.