La Roma rischia contro il Venezia | vittoria in rimonta per Juric!

(Di domenica 29 settembre 2024)ilprimo tempo rischioso per la, che va sotto di un gol. Poi nel secondo tempo mette in atto lacon i gol di Cristante e Pisilli. PRIMO TEMPO – Insieme a Como-Verona, nella domenica pomeriggio della sesta giornata di Serie A si gioca anche. All’Olimpico il clima è caldo come sempre, con i tifosi giallorossi che chiedono ulteriori conferme in campo al nuovo tecnico. L’impatto sul match, però, non è dei migliori. I padroni di casa, pur avendo il pallino del gioco, non riesco mai ad impensierire davvero, al contrario invece della squadra ospite. Ed è proprio il, infatti, a passare in vantaggio al 44? con Pohjanpalo, che raccoglie e butta in rete il pallone di Busio che aveva colpito il palo.