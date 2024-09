Ospite speciale al Maradona chi ci sarà allo stadio per Napoli-Monza

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 28 settembre 2024) Ilsi prepara ad ospitare ilper la sesta giornata di Serie A,è atteso anche undavvero. Dopo la roboante vittoria per 5-0 contro il Palermo in Coppa Italia, ildi mister Antonio Conte è pronto per scendere nuovamente in campo. Stavolta l’avversarioilallenato da Alessandro Nesta, attesoper il match valevole per la sesta giornata di Serie A. I partenopei vogliono rispondere alle vittorie di Milan, Inter e Juventus, dando così un chiaro messaggio al campionato. Anche il, infatti, vuole lottare per il vertice della classifica, tenendo comunque a mente che l’obiettivo principale resta quello di tornare a qualificarsi entro i primi quattro posti per tornare in Champions League. SpallettiperLa gara si preannuncia comunque delicata, ma entusiasmante.