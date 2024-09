Nuoro l’autopsia sulle vittime | moglie uccisa con 4 colpi

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 28 settembre 2024) Quattrodi pistola contro sua, due alla tempia e due al torace, uno solo, fatale, per Martina, uno per Paolo Sanna, il vicino ammazzato per caso, perché per una tragica fatalità si trovava sul pianerottolo mentre il 52enne Roberto Gleboni passava con la pistola, diretto a casa di sua madre dopo aver sterminato la sua famiglia. Ed era questo che l’operaio forestale voleva fare: sterminare la famiglia, portarsela nella tomba con lui perché, da quanto sta emergendo sempre più chiaramente col passare delle ore, sua, rimasta incinta di Martina quando era ancora minorenne, era stanca di lui, di chiedergli soldi per qualunque cosa, era stanca di vederlo spendere per cose inutili, era stanca della sua possessività e voleva ricominciare la sua vita da sola.