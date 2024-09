Crolla il soffitto in classe insegnante salva gli studenti | Li ha allontanati in tempo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) La Spezia, 28 settembre 2024 – Solo pochi istanti prima l’aula era piena didel Capellini Sauro della 5ª Meccanici impegnati in una lezione. E’ stato il loro, il professor Giorgio Boni (60 anni), a capire che c’era qualcosa che non andava: ha visto cadere un po’ di polvere dal, ha sentito uno strano scricchiolio. Segnali inequivocabili di un potenziale pericolo. Così ha urlato aglia uscire dall’aula, giusto ilper tutti in sicurezza e assistere al crollo del controche si è schiantato al suolo. Nessuna conseguenza per alunni e personale scolastico, ma danni alle attrezzature dell’aula utilizzata come laboratorio.