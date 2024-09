Crisi delle pelletterie prospettive | Parco tecnologico in più distretti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Franco Capocchi sindaco di Piancastagnaio interviene sulla fase attuale del settore della pelletteria dove da alcune settimane sembrano soffiare venti dicon il passaggio proprio in questi giorni da parte di alcune aziende della cassa integrazione per alcuni dipendenti. Sindaco Capocchi, nelle ultime settimane il settore della pelletteria è al centro di quella situazione che in molti ormai chiamano, che ne pensa? "Se da un lato assistiamo ad un rallentamento che coinvolge l’intero settore dell’ export del lusso made in Italy le cui ragioni vanno ricercate nei conflitti che armati alle porte dell’Europa e in fenomeni più articolati di politica internazionale, la situazione Pianese presenta elementi comlessi. La nostra pelletteria è caratterizzata dalla presenza di molti marchi che però in termini di fatturato e di addetti o indotto hanno un peso diverso fra loro.