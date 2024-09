Teverini lascia l’hotel Delfino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Dopo 42 anni passati a fare l’albergatore assieme alla moglie Sabrina e ai due cognati, Sandrohatosul lungomare Giulio Cesare a Gatteo Mare e ha preso in gestione la tabaccheria ’Fumo e fantasia’, ex Tabaccheria del corso su corso Mazzini a Gambettola. Sandroè rimasto comunque legato alla località marittima in quanto presidente dell’AssociazioneGiulioCesare che ogni estate organizza le cene in strada romana, romagnola e sotto le stelle e i raduni di auto d’epoca e americane con i balli folkloristici romagnoli. Ha detto Sandro: "Abbiamoto a malincuoreanche perchè si era creata una grande amicizia con buona parte dei clienti. Non volendo rimanere senza fare nulla abbiamo deciso di prendere in gestione la tabaccheria di Gambettola, città dove abitiamo. Sono due cose molte diverse, ma siamo soddisfatti".