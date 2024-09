Raffaele Vacca festeggia gli 87 anni con un nuovo libro soltanto online sul tramonto della nostra civiltà

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 27 settembre 2024) In occasione del suo ottantasettesimo compleanno, che ricorre il 29 settembre,ha scritto Il, per una divulgazione innanzitutto. E’ una breve considerazione nella quale egli ha sintetizzato ciò che pubblicato in vari decenni, osservando e valutando il mondo da un luogo privilegiato come l’isola di Capri.E’ convinzione diche il grande espandersitecnica, con le sue macchine, che sollevano gli uomini da lavori manuali, ma spesso lo indeboliscono culturalmente e spiritualmente, abbia costituito una uniformeuniversale. E che questa è al suo, perché manca un’efficace e responsabile dialogo tra il pensiero tecnico-scientifico che domina ed il pensiero filosofico-umanistico, dal quale quello scientifico-tecnico è nato, e dal quale si è distaccato, diventando autonomo.