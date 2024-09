Premi il Magna Grecia ad Alberto di Monaco

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Roma, 27 set. (Adnkronos) - La Fondazione, impegnata da anni nello sviluppo e nella promozione del Mezzogiorno in Italia e nel mondo, ha insignito il PrincipeII didel “o Internazionale”, riconoscimento pensato per omaggiare coloro che più si sono distinti per la valorizzazione dell'italianità nel mondo, nella cornice della Galleria Doria-Pamphilj a Roma. Tra le motivazioni del conferimento si legge: "Per aver voluto promuovere, rafforzare e valorizzare speciali legami con l'Italia. Un riconoscimento che resta significativo per il valore umanitario e l'azione che il Principe, sempre sensibile alle tematiche del nostro tempo, ha saputo imprimere nel suo instancabile impegno internazionale". Ilo, istituito nel 1997, viene assegnato per la prima volta in Italia.