Potrei avere un caffè? Il Papa entra a sorpresa in un bar in Lussemburgo – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un espresso per il. È il simpatico fuori programma che ha visto protagonistaFrancesco durante la visita in, prima tappa del viaggio apostolico che lo vedrà impegnato anche in Belgio. Subito dopo il pranzo con il cardinale arcivescovo Jean Claude Hollerich, il pontefice èto – in sedia a rotelle e accompagnato da tre guardie del corpo – nel locale Grupetto in Rue Notre Dame, accanto al palazzo arcivescovile. «Per favore,un?», la domanda che non ti aspetti dal. Ladel ragazzo dietro al bancone è catturata perfettamente dalle fotografie del momento, che stanno facendo il giro del web. Dopo pranzoFrancesco ha preso uncon alcuni collaboratori in un locale nei pressi della Casa Arcivescovile. Fra poco incontrerà la comunità cattolica in Cattedrale. pic.twitter.