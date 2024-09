Nuove armi Usa all’Ucraina | Bombe plananti per gli F-16 avranno ordigni a grappolo banditi dalla comunità internazionale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Per la prima volta dall’invasione della Russia in Ucraina, quasi tre anni fa, gli Stati Uniti nel loro ultimo pacchetto di aiuti militari – annunciato ieri – rivolto a Kiev hanno inserito una fornitura di Joint Standoff Weapon (JSOW) AGM-154; si tratta di una bomba planante che può essere lanciata dai jet F-16. Entrata in servizio alla fine degli anni ’90, la Jsow può percorrere fino a 120 chilometri. Questo ordigno non ha la stessa gittata di missili come lo Storm Shadow (una produzione franco inglese, che anche l’Italia ha fornito, senza mai confermare ufficialmente,) ma appare ugualmente funzionale sul piano politico.