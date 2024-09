Netanyahu all’Onu | Qui ho sentito bugie e calunnie una palude antisemita Il monito a Teheran mentre le delegazioni lasciano l’aula – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 27 settembre 2024) «Il mio paese è in guerra, combatte per la sua sopravvivenza. Ma dopo averlee lecontro il mio paese da molti oratori su questo podio, ho deciso di venire e mettere le cose in chiaro». Queste le parole del premier israeliano Benjaminall’assemblea generale dell’Onu. Un discorso accolto con qualche applauso ma molte contestazioni, con diverseche hanno lasciato la sala richiamate dal presidente dell’Assemblea. «Se ci attaccate, vi colpiremo», ha dichiaratotra gli applausi dei suoi. «sta cercando di imporre il suo radicalismo ben oltre il Medio Oriente», ha aggiunto. Israele «farà tutto quello che è in suo potere per assicurarsi che l’Iran non ottenga l’arma nucleare». E ancora: «Combatteremo fino alla vittoria totale, Hamas deve andarsene da Gaza».