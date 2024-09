Mont Saint-Michel | l’Arcangelo delle maree

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) La meraviglia di Francia attrae visitatori da tutto il mondo da oltre mille anni Nel 1999, quasi 25 anni fa, si aggirava nel mondo lo spettro del “Millennium Bug”. Si temeva infatti che, nel passaggio al nuovo millennio, i computer programmati con una modalità difettosa della data potessero tornare indietro al 1900 e non avanti per segnare il 2000: mandando in tilt i sistemi informatici mondiali, si sarebbero aperti veri e propri scenari apocalittici. Anche il precedente passaggio di millennio pare non fosse scevro di timore per l’ignoto: con l’avvicinarsi dell’ anno 1000, la paura per un’imminente fine del mondo era diffusa tra la popolazione cristiana, per lo più legata alle profezie che ammantavano il Libro dell’Apocalisse di S. Giovanni.