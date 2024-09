LIVE Ciclismo Mondiali U23 2024 in DIRETTA | il gruppo riprende i fuggitivi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.14: Si muove anche l’Italia! Pietro Mattio si è messo in testa ala tirare. 14.10: Andata davvero elevata nel, che si è spezzata. Ora si sta affrontando la discesa e alcuni proveranno ad attaccare. 14.07: Attenzione accelerazione forte nelda parte della Svizzera e vengono ormia ripresi i tre, quando mancano 118 chilometri all’arrivo. 14.04: Continuano ad essere in testa Cole Kessler (Stati Uniti), Robert Donaldson (Gran Bretagna) e Lewis Bower (Nuova Zelanda) 14.00: Arrivano anche i padroni di casa della Svizzera in testa al. 13.56 L’atleta oceanico sta provando a rientrare in solitaria sul terzetto.adesso a 40”. 13.53 Attacca dal plotone l’australiano Alastair Mackellar. 13.51 Diminuisce il vantaggio degli attaccanti. 30” ora. 13.48 Prima salita di giornata: Binz (1.5 km al 9.2%). 13.