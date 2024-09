Kez in arrivo un nuovo eroe di Dota 2 disponibile all’arrivo di Crownfall Act 4

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’intera community di2 sta letteralmente fremendo per l’introduzione delpersonaggio giocabile nel MOBA di Valve, “Kez, l’della Rivoluzione”. La presentazione del personaggio è avvenuta in grande stile durante il “TI13”, il torneo internazionale che si è tenuto quest’anno, al termine del concorso dei cortometraggi. Il personaggio si presenta come un samurai piumato dalla velocità e forza incredibili, promettendo di introdurre nuove dinamiche di gioco, arricchendo ulteriormente l’universo (già immenso) di2. Kez è il leader dell’ordine “Kazurai”, la comunità di guerrieri privi della capacità di volare (come i Dodo), noti come i “Senz’ali”. Nonostante questo loro deficit, questi guerrieri si distinguono per una forza straordinaria e una resistenza che non teme confronto.