In calo il mercato di rimorchi e semirimorchi

(Di venerdì 27 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – A luglio sono stati immatricolati oltre 1.300e semi, con undel 3% rispetto al 2023, mentre ad agosto la contrazione è stata del 17%. Questo trend negativo porta il dato complessivo dei primi otto mesi dell’anno a 12% con una perdita in volume di quasi 1300 unità sul 2023, già in flessione sull’anno precedente. Il 2024 si conferma così un anno nero, con ben sette mesi su otto in flessione rispetto al 2023. È quanto rileva Unrae secondo cui il quadro delineato è estremamente preoccupante e, senza interventi mirati e concreti da parte del Governo, il timore è che che le difficoltà del comparto non possano essere risolte in tempi brevi. /gtr Unlimited News - Notizie dal mondo