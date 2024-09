Ieri in Campania | abusi sessuali su un giovane calciatore allenatore ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, giovedì 26 settembre 2024. Avellino – L’attività di controllo e contrasto agli inquinamenti ambientali, in particolare delle matrici acqua e aria, resta una delle priorità dell’Arma Forestale che nei giorni scorsi, in sinergia con i Carabindelle Stazioni competenti per territorio, ha denunciato in stato di libertà 7 persone. (LEGGI QUI) Benevento – Nel corso dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché al contrasto del lavoro irregolare, i Carabindella Stazione di Cerreto Sannita e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento, nella mattinata di oggi, hanno sanzionato e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un imprenditore sannita per aver impiegato lavoratori “in nero”.