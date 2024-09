Evasione fiscale e riciclaggio l’ex pilota Leo Isolani condannato assieme a Irene Pivetti Finta vendita di 3 Ferrari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ancona, 27 settembre 2024 – Quattro anni di reclusione aper unache ha coinvolto ancheautomobilistico Leonardo, 67 anni, anconetano.è stato campione italiano Gt Civm nel 2011 e ha all’attivo una decina di coppe vinte in gara. La pena per la, come aveva chiesto la Procura, è stata inflitta ieri dal tribunale di Milano alla ex presidente della Camera nel processo dove era accusata anche di autoe una di presuntacompradi treGranturismo in Cina. Indagine che le era già costata un sequestro da oltre 3,4 milioni di euro, cifra per la quale il Tribunale ha disposto la confisca, che arriverà se la sentenza diventerà definitiva. È scontato il ricorso in appello, perchépresidente della Camera continua a ribadire la propria innocenza.