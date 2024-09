Uomo ferito con una mazza da baseball a Cesano Maderno | c’è un fermo È un minorenne della zona

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024)(Monza e Brianza), 26 settembre 2024 – È durato 36 ore il giallo di, dove nella tarda serata del 24 settembre un imprenditore 60enne è stato preso a colpi didain testa mentre si trovava nei box del suo condominio. Questa mattina hanno fermato un, che è stato portato in carcere. Deldi indiziato di delitto del ragazzo è stata data comunicazione alla Procuraper i minorenni di Milano, a cui dunque passa la pratica. Ma torniamo al 24 settembre, quando l’è stato rinvenuto per terra, nei garage del suo condominio, dopo cena da una coppia di vicini che hanno subito dato l’allarme. Sul posto sono giunti i carabinieri di Desio. Ilera in stato di semi incoscienza, riverso a terra, con vistose macchie ematiche sul capo.