Tragedia nella baraccopoli | trovato il corpo di un uomo di 47 anni in provincia di Latina

(Di giovedì 26 settembre 2024) Undi 47è statosenza vita in unasituata tra via dei Volsci e piazza Ilaria Alpi, a. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, non è stato possibile rianimarlo. L’sarebbe morto prima del loro arrivo. Cause del decesso e accertamenti Sebbene non siano stati riscontrati segni evidenti di violenza, le prime ipotesi indicano che il decesso possa essere stato causato da un malore improvviso. Tuttavia, sono stati disposti ulteriori esami medico-legali per chiarire le esatte circostanze. Il sostituto procuratore ha ordinato il sequestro della salma. L’intervento delle forze dell’ordine A segnalare la situazione sono stati i compagni didel defunto. I Carabinieri sono intervenuti per effettuare i primi rilievi e ascoltare le testimonianze di cinque persone presenti sul posto, tra cui una donna.