Pattinaggio artistico | Anna Pezzetta in top 4 dopo lo short al Grand Prix Junior di Danzica

(Di giovedì 26 settembre 2024) Continua a dare dei segnali davvero promettentila brillante prestazione del Lombardia Trophy l’azzurra ha cominciato in modo decisamente positivo la quinta tappa del circuito ISUdi, trovando ala quarta posizioneloprogram piazzandosi ad un’incollatura dal terzo posto. Ottima la performance dell’altoatesina, abile ad aprire il programma con la combinazione triplo lutz/triplo toeloop proseguendo poi gli elementi di salto con il doppio axel e con un triplo flip collocato in zona bonus. Ben comportandosi anche in termini di components, l’allieva di Alisa Mikonsaari ed Angelina Turenko ha conquistato così 64.78 (37.47, 27.31) stabilendo un nuovo primato: mai nessuna pattinatrice italiana era riuscita ad ottenere uno score simile in camponel corto.