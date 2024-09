MotoGP GP Indonesia 2024 Bagnaia | Mi piace la pista di Mandalika

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Peccoha risposto alle domande dei giornalisti in occasione della conferenza stampa alla vigilia del weekend del GP d’di: “Ladimimolto, nonostante ci sia meno grip rispetto a come siamo abituati. Crediamo di poter essere molto veloci. Inoltre c’è un grande entusiasmo da parte dei tifosi: la maggior parte dei miei follower viene proprio dall’“. Il pilota della Ducati è poi tornato a parlare della gara di Misano: “E’ difficile da commentare: inizialmente non avevo buone sensazioni con la gomma posteriore e non riuscivo a spingere, ma mi sentivo forte. Poi la caduta è stata un mio errore: è stata una domenica strana. Ora però siamo concentrati su questo fine settimana“.GP: “Miladi” SportFace.