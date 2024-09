MotoGP Francesco Bagnaia | La caduta di Misano è alle spalle ora sono concentrato al 100% su Mandalika

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024)si è presentato carico e desideroso di rifarsi di quanto accaduto nella conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato dici attende una tre-giorni di capitale importanza per quanto riguarda la corsa verso il titolo della classe regina. Ladi domenica brucia ancora e per il due-volte campione del mondo la sensazione è che, d’ora in avanti, non ci sia più spazio per ulteriori errori o passi falsi. Dopo-2 Jorge Martin, infatti, comanda nella graduatoria generale con 341 punti e un corposo +24 su Pecco. Terza posizione per Enea Bastianini con 282 punti, un punto davanti a Marc Marquez che è scivolato in quarta posizione.