Il Comune di Fiumicino celebra l’anniversario del Premio Nobel per la Pace all’Unione Europea

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 – – Il prossimo 12 ottobre, in occasione deldel conferimento delper la, ilditerrà una cerimonia ufficiale per l’intitolazione del Piazzale del Palazzo Comunale, prospiciente la via Portuense,. La ricorrenza vuole commemorare il riconoscimento ottenuto nel 2012, per sessant’anni di impegno alla, alla riconciliazione, alla democrazia, ai diritti umani in Europa ed alla fraternità tra le Nazioni. Prevista alla cerimonia oltre alla presenza del Primo Cittadino, del Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, di tutta l’Amministrazione Comunale, quella, tra gli altri, degli Ambasciatori di Lettonia, Lituania, Rep.Ceca, Romania, Polonia e del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito il Gen. C.A. Gianpaolo Mirra, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Dott.