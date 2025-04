È già testa alla Lazio ma Vogliacco Bernabé ed Estevez preoccupano Chivu

Vogliacco, Bernabé ed Estevez possono oscurare. Durante la battaglia contro la vecchia Signora, Cristian Chivu si è visto costretto a cambiare due giocatori dopo. Parmatoday.it - È già testa alla Lazio, ma Vogliacco, Bernabé ed Estevez preoccupano Chivu Leggi su Parmatoday.it La vittoria pesantissima del Parma contro la Juventus lascia dietro di sé una scia di entusiasmo che neanche i tre stop muscolari diedpossono oscurare. Durante la battaglia contro la vecchia Signora, Cristiansi è visto costretto a cambiare due giocatori dopo.

Mattia Zaccagni, ala e capitano della Lazio, ha parlato a Steven Moore, fondatore di The Laziali e presentatore di TLN TV Serie A `Stiamo fa... 🔗calciomercato.com

Roma 13 aprile 2025 – Tensione, spettacolo in campo e coreografie mozzafiatanti. Il derby 185 è stato un bellissimo viaggo sulle montagne russe terminato con il punteggio di 1-1. Al vantaggio di Romagnoli, risponde la perla di Soulé, regalando così un punto a testa alle due squadre, che non soddisfa, né demoralizza nessuna delle due squadre. In classifica i biancocelesti restano dunque davanti ai giallorossi, rispettivametne a -3 e -5 dalla zona Champions League. 🔗sport.quotidiano.net

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per il ritorno degli ottavi di finale della UEFA Europa League 2024/25 Alessio Romagnoli e Patric (LaPresse) – calciomercato.itLAZIO Provedel 6 Marusic 6 Patric 5. Dal 79? Gila 6 Romagnoli 6,5 Nuno Tavares 6. Dal 67? Lazzari 6 Vecino 6 Guendouzi 6 Isaksen 6 Pedro 5,5. Dal 79? Dele-Bashiru 6 Zaccagni 6,5 Castellanos 6. Dal 67? Dia 6 All.: Marco Baroni 6 VIKTORIA PLZEN Jedlicka 6 Dweh 5,5 Markovic 5,5 Jemelka 5 Cadu 6. 🔗calciomercato.it