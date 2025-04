Robur ultime sedute di allenamento prima della sfida con Ostiamare

Robur svolgerà le ultime due sedute di allenamento (la sessione di stamani e la rifinitura di domani mattina) prima del fischio di inizio della gara con l'Ostiamare, ultimo incontro casalingo dell'attuale stagione sportiva, regolare almeno. Mister Voria sta valutando le diverse soluzioni per la costruzione dell'undici titolare, con diverse assenze a cui far fronte: Cavallari, infortunatosi a Seravezza, è alle prese con una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Domenica non ci sarà e potrebbe non esserci anche nella/e partita/e successive. Lo stesso Lollo che, come il compagno costretto a uscire anticipatamente dal campo contro la Fezzanese, deve vedersela con una distorsione alla caviglia destra. La loro assenza va ad aggiungersi a quella del lungodegente Ricchi, già pesante, essendo l'unico terzino mancino in rosa oltre al giovane Di Paola.

