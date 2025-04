Pronostici Bundesliga 26 aprile ore 15 30 può fare festa già in questo turno

Bundesliga, se si dovessero verificare questi risultati sarà titolo: ecco cosa serve al Bayern Monaco per ritornare sul trono di Germania. La Bundesliga potrebbe essere il secondo tra i 5 top campionati europei ad incoronare la squadra campione. Il Bayern Monaco, dopo l'ennesimo passo falso del Bayer Leverkusen, è pronto a riprendersi il Meisterschale: sono 8, adesso, i punti di vantaggio nei confronti dei campioni in carica, nello scorso fine settimana fermati dal St. Pauli. Improbabile, a questo punto del torneo – mancano solo quattro giornate – una rimonta della squadra di Xabi Alonso, che ad Amburgo ha dato la sensazione di aver ormai gettato la spugna.Pronostici Bundesliga 26 aprile ore 15:30: può fare festa già in questo turno (Ansa) – Ilveggente.itKane e compagni potrebbero addirittura dare inizio ai festeggiamenti già in questo weekend.

