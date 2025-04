Imprese in calo nella Tuscia giù agricoltura commercio costruzioni e ristoranti

Imprese dellAlto Lazio. Sulla base delle rilevazioni delle iscrizioni e cessazioni delle Imprese delle province di Rieti e Viterbo si rileva un saldo negativo pari a 120 unità con un tasso di variazione pari al 0.

