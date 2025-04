La vera data da ricordare è il 18 aprile

Laverita.info - La vera data da ricordare è il 18 aprile Leggi su Laverita.info La circostanza che ha cambiato la storia d’Italia è quella delle elezioni che, grazie alla vittoria della Dc, hanno impedito che il Paese diventasse un satellite dell’U di Stalin. Un risultato figlio dell’impegno dei Comitati civici che mobilitarono il mondo cattolico.

E’ previsto un vero caos nella città di Roma. Saranno ore infuocate e sarà difficile organizzare tutta la circolazione senza problemi. Quando vi sono più manifestazioni in una città grande come può essere Napoli, Milano o appunto la capitale Roma è sempre molto difficile gestire tutto. La situazione dei trasporti non è semplice in questo ... Leggi tutto L'articolo Tutto fermo a Roma, muoversi sarà una vera impresa: occhio a questa data sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗temporeale.info

Tra le tantissime, tragiche storie che ci sono pervenute dell’epoca della Shoah, la più famosa è probabilmente quella di Anna Frank, ragazzina ebrea nata in Germania e rifugiatasi in Olanda, e del celeberrimo diario che scrisse durante le persecuzioni naziste ai danni suoi e della sua famiglia prima di essere catturata e imprigionata in un campo di concentramento, dove morì nel 1945. Per molto tempo gli storici hanno usato il 31 marzo come data ufficiale in cui la giovane si spense, ma si ... 🔗cultweb.it

Preparatevi perché sta per arrivare su DisneyPlus quella che diventerà la vostra nuova ossessione seriale. Parliamo di "Good American Family", la nuova serie con Ellen Pompeo, Mark Duplass e Imogen ispirata a una inquetante quanto incredibile storia vera, quella di Natalia Grace. La serie è... 🔗europa.today.it

