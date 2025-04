Borgo dei Borghi decima posizione per Montechiarugolo

Nella domenica di Pasqua, all’interno della trasmissione di RaiTre Kilimangiaro, è stato annunciato il nome del vincitore del Borgo dei Borghi 2025, il contest che ha visto sfidarsi venti Borghi italiani, uno per ogni Regione. Montechiarugolo, che quest’anno era stato selezionato per... 🔗parmatoday.it

L'Anci Sicilia invita a sostenere Militello in Val di Catania nella competizione "Il borgo dei borghi 2025" manifestazione organizzata dalla Rai all'interno del programma il Kilimangiaro. Nelle scorse edizioni hanno vinto quattro borghi siciliani: Gangi, Montalbano Elicona, Sambuca di Sicilia e... 🔗cataniatoday.it

Vignanello è un piccolo e affascinante borgo della Tuscia che negli ultimi tempi ha conquistato il cuore di molti turisti con la sua partecipazione al concorso nazionale “Il Borgo dei Borghi 2024/2025”, un’idea promossa dal programma televisivo “Kilimangiaro” su RaiTre. L’obiettivo è quello di eleggere il borgo più bello d’Italia, mettendo in competizione luoghi storici di tutto il Paese. Grazie al suo patrimonio culturale, le tradizioni ed un paesaggio mozzafiato, Vignanello è stato scelto ... 🔗funweek.it

Borgo dei Borghi: decima posizione per Montechiarugolo - Ad aggiudicarsi il titolo di Borgo più bello d’Italia è stato Militello, in provincia di Catania, ma Montechiarugolo si è piazzato davanti a borghi molto noti e apprezzati, come Sirolo Ala e Deiva ... 🔗gazzettadiparma.it

Il Borgo dei Borghi/ Diretta e vincitore: Ischitella e Lazise sfiorano il podio - Il Borgo dei borghi 2025, oggi 20 aprile in onda la finale, diretta e vincitore: 20 borghi in gara e una giuria di tre esperti per la classifica ... 🔗ilsussidiario.net

Lazise nella top 10 del “Borgo dei Borghi” - Lazise entra a pieno titolo nell’élite dei borghi più affascinanti del nostro Paese. La vetta della classifica è andata a Militello in Val di Catania, in Sicilia — borgo barocco inserito nel ... 🔗veronaoggi.it