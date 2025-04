Cioccolato coca cola e chewing gum i cibi sconosciuti arrivati in Italia con la Liberazione

Gamberorosso.it - Cioccolato, coca cola e chewing gum: i cibi sconosciuti arrivati in Italia con la Liberazione Leggi su Gamberorosso.it Tra il 1943 e il 1945 il nostro Paese entra in contatto con idiomi e alimenti fino ad allora non conosciuti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

(Adnkronos) – Sulla scrivania di Donald Trump, nello Studio Ovale della Casa Bianca, c'è un pulsante rosso. "Tutti pensano che serva per le armi nucleari", dice il presidente degli Stati Uniti a Laura Ingraham, conduttrice di Fox News che ha intervistato Trump per il suo programma The Ingraham Angle. Il presidente mostra il pulsante rosso, […] 🔗periodicodaily.com

La polizia dell’India ha arrestato lo youtuber americano di 24 anni Mykhailo Viktorovych Polyakov per aver visitato l’isola sperduta di North Sentinel, nell’Oceano Indiano, e per aver lasciato una lattina di Coca-Cola Light e una noce di cocco nel tentativo di entrare in contatto con una tribù isolata nota per attaccare gli estranei. Il gesto dello youtuber La polizia ha affermato che Polyakov si è orientato con il GPS durante il viaggio e ha esplorato l’isola con il binocolo prima di ... 🔗lapresse.it

Centinaia di migliaia di morti, palate di miliardi buttati in armi, sanzioni, proclami, accostamenti al terzo Reich nazista. Eppure le imprese occidentali, statunitensi ed europee, in Russia non hanno mai smesso del tutto di fare affari. Non c’è solo il gas russo, che ha smesso di arrivare in Europa attraverso i gasdotti per prendere la via del mare ed esserci recapitato in forma del più costoso gas liquefatto. 🔗ilfattoquotidiano.it

I gelati indimenticabili degli anni ’80 e ’90. 🔗Ne parlano su altre fonti