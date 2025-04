Mediaset la campagna istituzionale per il 25 aprile

aprile, Mediaset realizza una campagna istituzionale, costruita intorno al messaggio simbolico della nostra bandiera italiana Ilgiornale.it - Mediaset, la campagna istituzionale per il 25 aprile Leggi su Ilgiornale.it In occasione delle celebrazioni del 25realizza una, costruita intorno al messaggio simbolico della nostra bandiera italiana

Mediaset lancia per un’intera settimana un messaggio di sensibilizzazione su tutti i canali: I dettagli Da venerdì 21 febbraio al via la campagna di comunicazione sociale dedicata al tema del Rispetto. Mediaset lancia per un’intera settimana un messaggio di sensibilizzazione su tutti i canali, in radio e online su tutte le piattaforme web e social del Gruppo, per promuovere una cultura del rispetto basata sull’ascolto. 🔗361magazine.com

Da venerdì 21 febbraio al via la campagna di comunicazione sociale dedicata al tema del Rispetto. Mediaset lancia per un'intera settimana un messaggio di sensibilizzazione su tutti i canali, in radio e online su tutte le piattaforme web e social del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, per promuovere una cultura del rispetto basata sull'ascolto. Questa campagna nasce da un approccio innovativo: è stata infatti ideata e creata da un gruppo di dipendenti under 30 provenienti da diverse ... 🔗liberoquotidiano.it

In occasione della Festa del Papà 2025 – che si celebra mercoledì 19 marzo – Mediaset lancia la campagna istituzionale Chiamalo come vuoi, amalo più che puoi. Un omaggio a tutti i papà e al profondo legame che unisce genitori e figli. Lo spot sarà trasmesso, oggi e domani, su tutte le reti del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi. LEGGI ANCHE: Giornata Internazionale della Donna: Mediaset lancia una campagna per la parità di genere Un’iniziativa che valorizza il ruolo della famiglia ... 🔗funweek.it

