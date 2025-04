Spal di Baldini Autolesionismo e Rimonte la Sfida Continua

Spal di mister Baldini. Una squadra che purtroppo ha dimostrato e confermato di essere incline all’Autolesionismo, una tendenza a farsi male da sola che non viene compensata a sufficienza dalla generosità di Antenucci e compagni. La partita dello stadio Benelli ha racchiuso in 90 minuti più recupero tutti i vizi e le virtù dei biancazzurri, finiti subito al tappeto a causa di un gol generato da una sanguinosa palla persa da uno dei giocatori più esperti e affermati in assoluto come El Kaddouri e poi alla disperata ricerca di un pareggio arrivato soltanto a tempo scaduto grazie a una zampata di Nador. Un punto che per quanto prodotto – specialmente nella prima frazione – va stretto alla Spal, che però deve recitare il mea culpa per l’ennesima partenza a handicap che poi inevitabilmente condiziona il resto dell’incontro. Sport.quotidiano.net - Spal di Baldini: Autolesionismo e Rimonte, la Sfida Continua Leggi su Sport.quotidiano.net Questione di approccio, di concentrazione o più semplicemente di attitudine? La gara di Pesaro ha rappresentato una sintesi perfetta delladi mister. Una squadra che purtroppo ha dimostrato e confermato di essere incline all’, una tendenza a farsi male da sola che non viene compensata a sufficienza dalla generosità di Antenucci e compagni. La partita dello stadio Benelli ha racchiuso in 90 minuti più recupero tutti i vizi e le virtù dei biancazzurri, finiti subito al tappeto a causa di un gol generato da una sanguinosa palla persa da uno dei giocatori più esperti e affermati in assoluto come El Kaddouri e poi alla disperata ricerca di un pareggio arrivato soltanto a tempo scaduto grazie a una zampata di Nador. Un punto che per quanto prodotto – specialmente nella prima frazione – va stretto alla, che però deve recitare il mea culpa per l’ennesima partenza a handicap che poi inevitabilmente condiziona il resto dell’incontro.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La storia di Francesco Baldini in biancazzurro è iniziata ieri mattina con la firma sul contratto che lo legherà alla Spal per un anno e mezzo, fino al 30 giugno 2026. Di fatto la scadenza che aveva con il Lecco, la società dalla quale domenica scorsa si è liberato per poter dire sì al direttore sportivo Casella che nel frattempo aveva ricevuto il via libera dal presidente Tacopina. Curiosamente, mister Baldini ha iniziato la propria avventura a Ferrara il 4 febbraio. 🔗ilrestodelcarlino.it

E' un passivo probabilmente troppo pesante per la Spal, alla luce di alcune determinanti parate di Colombi che hanno mantenuto inviolata la porta ospite, ma la cronaca della partita biancazzura casalinga contro il Rimini restituisce la fotografia di una difficoltà a capitalizzare le occasioni e a... 🔗ferraratoday.it

Molina fa e rischia di disfare. Ma alla fine la Spal compie il doppio miracolo: gioca una buona partita e, addirittura, vince. Ci vuole un rigore dello stesso attaccante argentino – con brivido, data la mezza parata di Boer – ad un quarto d’ora dal termine per battere una Pianese buona, ma non... 🔗ferraratoday.it

Spal di Baldini: Autolesionismo e Rimonte, la Sfida Continua; La Spal si perde nel Pineto: doppia rimonta in 10, poi un autogol la condanna - LA CRONACA. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Spal di Baldini: Autolesionismo e Rimonte, la Sfida Continua - La Spal di Baldini lotta tra autolesionismo e rimonte tardive, con un pareggio sofferto a Pesaro. Tifosi sperano nella salvezza. 🔗sport.quotidiano.net

Spal, per ora solo sprazzi di spirito e intensità. Ma dopo un mese con Baldini è ancora poco - Brodetto pescarese, per la Spal ... perché giunge in rimonta sul campo della quarta forza del campionato ed è il primo in quattro partite della gestione Baldini, non esattamente il cambio ... 🔗msn.com

Spal in crisi cerca riscatto contro Torres: Baldini punta sul 3-5-2 - La Spal sfida la Torres per ritrovare fiducia e prepararsi ai playout. Baldini schiera il 3-5-2 per ... Il colpaccio sferrato in rimonta dal Milan Futuro sul campo del Sestri Levante (decisive ... 🔗ilrestodelcarlino.it