Alessandro Giallella è presidente del Avis Provinciale Nuova avventura al fianco di 32 sedi Comunali

Avis Provinciale di Foggia. Dopo aver votato, si è deciso all'unanimità di nominare Alessandro Giallella nuovo presidente. Terminata l'avventura all'Avis Comunale di Foggia, Giallella porta una ventata di gioventù nel sodalizio Provinciale e succede al. Foggiatoday.it - Alessandro Giallella è presidente dell'Avis Provinciale: "Nuova avventura al fianco di 32 sedi Comunali" Leggi su Foggiatoday.it Nuovo direttivo e nuovo esecutivo per l'di Foggia. Dopo aver votato, si è deciso all'unanimità di nominarenuovo. Terminata l'all'Comunale di Foggia,porta una ventata di gioventù nel sodalizioe succede al.

Se ne parla anche su altri siti

Dopo la sconfitta al Liberati contro il Carpi, la seconda consecutiva in campionato, il presidente della Ternana Stefano D’Alessandro è intervenuto in conferenza stampa: “La scossa non è arrivata, pensiamo ai playoff. Ho visto una squadra che ci ha provato fino alla fine ma è andata così. La... 🔗ternitoday.it

Lunedì 14 aprile, alle 18:30, alla Casa delle Culture in via Wiligelmo 80, Alessandro Trocino presenta il suo libro "Morire di pena", edito da Laterza: dodici storie di suicidio in carcere, affrontando così un tema di bruciante attualità. "Scrivere di queste vite perdute non è solo un omaggio... 🔗modenatoday.it

La seconda puntata del nuovo podcast federale ‘Undernet – I figli d’arte della pallavolo italiana’, disponibile da oggi, mercoledì 9 aprile su Spotify e su YouTube, avrà come ospiti Alessandro e Arianna Bovolenta. Giovanissimi, classe 2004 e 2008 ma già con esperienze significative alle spalle... 🔗ravennatoday.it

Foggia, Giacomo De Varti è il nuovo presidente dell’AVIS comunale; Avis Foggia, nuovo direttivo: Giacomo De Varti eletto presidente; AVIS FOGGIA, EMERGENZA SANGUE; Alessandro Giallella è l’undicesimo presidente dell’Avis di Foggia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne