Asllani ipotesi prestito Mentre 2 già prestati saluteranno l’Inter – TS

Asllani è fortemente in bilico. In estate l’Inter potrebbe ragionare ipotetico addio, ma come riferisce Tuttosport occhio anche all’ipotesi del prestito. Due giocatori, invece, già “prestati” sono fuori dal progetto.IN USCITA – In estate l’Inter sarà una delle società più attive sul mercato. Come già scritto, la società nerazzurra ha deciso di mettere tagliare definitivamente la filosofia dell’instant team, per avviarne un’altra sicuramente più futuribile e di ampio raggio. Ma oltre ai diversi nomi in entrata, la Beneamata sta lavorando o comunque lavorerà nei prossimi mesi anche sul mercato in uscita. Tra i nomi papabili a partire c’è quello di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese non ha convinto nel ruolo di vice Hakan Calhanoglu, ecco perché in estate, in caso di offerta importante, potrebbe fare le valigie. Inter-news.it - Asllani, ipotesi prestito! Mentre 2 già prestati saluteranno l’Inter – TS Leggi su Inter-news.it Il futuro diè fortemente in bilico. In estatepotrebbe ragionare ipotetico addio, ma come riferisce Tuttosport occhio anche all’del. Due giocatori, invece, già “” sono fuori dal progetto.IN USCITA – In estatesarà una delle società più attive sul mercato. Come già scritto, la società nerazzurra ha deciso di mettere tagliare definitivamente la filosofia dell’instant team, per avviarne un’altra sicuramente più futuribile e di ampio raggio. Ma oltre ai diversi nomi in entrata, la Beneamata sta lavorando o comunque lavorerà nei prossimi mesi anche sul mercato in uscita. Tra i nomi papabili a partire c’è quello di Kristjan. Il centrocampista albanese non ha convinto nel ruolo di vice Hakan Calhanoglu, ecco perché in estate, in caso di offerta importante, potrebbe fare le valigie.

Ne parlano su altre fonti

di RedazionePio Esposito Inter, ipotesi prestito per il classe 2005? Un club di Serie A ha mandato degli osservatori a visionare l’attaccante. I dettagli Dopo la notizia della scorsa settimana che ha visto diventare ufficiale il rinnovo con l’Inter, fino al 2030, Pio Esposito è sceso ieri in campo con la maglia dello Spezia, al Martelli di Mantova, dove i liguri hanno pareggiato 2-2. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, sugli spalti dello stadio ci sarebbero stati alcuni dirigenti ... 🔗internews24.com

di RedazionePio Esposito Inter, calda l’ipotesi prestito! Il Bologna attende novità sulla situazione del classe 2005 Ecco l’edizione odierna del Corriere dello Sport sul futuro di Pio Esposito, che ha recentemente rinnovato con l‘Inter fino al 2030, ma che potrebbe essere presto girato in prestito ad un club di Serie A per la prossima stagione: FUTURO PIO ESPOSITO «Siamo all’altro argomento, quello relativo a Castro e a Pio Esposito. 🔗internews24.com

di Redazione JuventusNews24Renato Veiga Juve, cosa filtra sul suo futuro? Le primissime ipotesi sul centrale portoghese dopo l’operazione chiusa prestito secco col Chelsea Nel corso della sessione di gennaio appena conclusa il mercato Juve ha messo a segno due colpi in difesa: da un lato Kelly, arrivato in prestito con obbligo di riscatto condizionato, dall’altro Renato Veiga, sbarcato a Torino invece in prestito secco. 🔗juventusnews24.com

Inter, proposta a sorpresa: Asllani può aprire la strada al nuovo bomber; Il maestro Brozo vs l'allievo Asllani: tra Croazia e Albania sfida da dentro o fuori; Inter: Asllani più 12 milioni per Castro, Felix per la prossima stagione; Offerta irrinunciabile per Asllani: sostituto dalla Premier, prestito con obbligo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Asllani Inter, cosa riserva il futuro per il centrocampista nerazzurro? Gli indizi lo collano fuori Milano? - Asllani Inter, cosa riserva il futuro per il ... in un affare di stato con i protagonisti che si moltiplicano, mentre l’arbitro Colombo tenta di capirci qualcosa anche con l’aiuto dell ... 🔗informazione.it

Asllani può essere il vice-Brozovic? - Dopo una ventina di partite, quasi tutte nel girone di ritorno, Asllani è vicino a trasferirsi all’Inter. Non è chiaro ancora se poi andrà in prestito o rimarrà a disposizione di Inzaghi. Sono bastate ... 🔗ultimouomo.com

Asllani in uscita, l’Inter punta un giovane talento: c’è un nuovo nome a sorpresa - Allo stesso modo, Asllani ha faticato a trovare il suo posto e potrebbe cambiare squadra dopo una stagione difficile. Asllani e Frattesi in uscita: l’Inter guarda alla Bundesliga Nel caso in cui ... 🔗msn.com