Riaperta la strada provinciale 15 Calestano Berceto ad Armorano

Riaperta al traffico in entrambi i sensi di marcia, da questa sera, la strada provinciale 15 tra Calestano e Berceto all’altezza di Armorano. La chiusura della Sp15 era stata disposta, ad inizio febbraio, a seguito del rilevamento da parte dei tecnici della Provincia di alcuni pericolosi. Parmatoday.it - Riaperta la strada provinciale 15 Calestano-Berceto ad Armorano Leggi su Parmatoday.it al traffico in entrambi i sensi di marcia, da questa sera, la15 traall’altezza di. La chiusura della Sp15 era stata disposta, ad inizio febbraio, a seguito del rilevamento da parte dei tecnici della Provincia di alcuni pericolosi.

Cosa riportano altre fonti

