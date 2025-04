Bellucci non dà la mano a Dzumhur poi ci ripensa l’irritazione dell’avversario

Una partita di tensione quella tra Mattia Bellucci e il bosniaco Damir Dzumhur, primo turno del Masters1000 di Madrid. Una sfida che ha visto il successo di quest'ultimo sullo score di 4-6 6-4 6-2 in cui le questioni meramente tennistiche hanno lasciato spazio a episodi un po' particolari. Un match portato dal bosniaco sui binari del contrasto perenne, come all'inizio del secondo set quando ha protestato vivacemente con il giudice di sedia, dal momento che a suo dire il segno lasciato dalla pallina sulla terra rossa madrilena non era quello ravvisato dall'occhio di falco. Una strategia volta a innervosire Bellucci. Anche per questo, il buon Damir ha cercato di sorprendere il lombardo nel secondo set con un servizio da sotto. Il tennista italiano però ha spiegato di non essere pronto per la risposta e questa versione è stata avallata dall'arbitro, annullando il punto dello bosniaco tra mille proteste.

