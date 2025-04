Dal 2019 al 2025 la Tari ad Arezzo aumentata del 30

Arezzo, 25 aprile 2025 – "Dal 2019 al 2025 la Tari ad Arezzo aumentata del 30%". La dichiarazione dei consiglieri comunali Marco Donati e Valentina Sileno (Scelgo Arezzo)"Il sindaco Ghinelli nel lontano maggio 2016, a seguito della sua elezione a presidente dell'assemblea dell'ATO rifiuti della Toscana del sud, dichiarava: 'qualcosa è cambiato fondamentale, la città ha riassunto un ruolo nell'organismo deputato all'indirizzo e controllo della politica dei rifiuti'. Affermava poi di poter determinare 'indirizzo e controllo del servizio, garantendo ai cittadini economicità, efficienza ed efficacia' e per finire, facendo riferimento ai 18 milioni che il Comune di Arezzo fatturava al gestore 'è opportuno che i sindaci ci mettono attenzione oppure no?'.Oggi, in Consiglio Comunale, abbiamo chiesto conto al sindaco di queste affermazioni durante la delibera per l'approvazione della Tari per l'anno 2025 che ha tra gli effetti quello di portare al 30% l'aumento della Tariffa dal 2019 a oggi.

