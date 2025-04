Inter alibi finiti per Correa Taremi e Arnautovic in estate sarà addio Rischia anche Asllani

Correa a Taremi passando per Arnautovic e Asllani: in estate l`Inter cambierà e i giocatori che, come sottolinea La Gazzetta dello Sport,. Leggi su Calciomercato.com Dapassando per: inl`cambierà e i giocatori che, come sottolinea La Gazzetta dello Sport,.

Cosa riportano altre fonti

Juventus-Inter è un incubo da cui è difficile svegliarsi per Inzaghi, la sua squadra e tutta la tifoseria nerazzurra. Un altro passo falso. Nella rubrica “Day After” di Inter-News.it analizziamo la situazione post-match in tre punti ben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo la 25ª giornata di Serie A TORINO – Altra frenata per l’Inter di Simone Inzaghi, che in casa della Juventus dell’ex nerazzurro Thiago Motta non riesce a recuperare lo svantaggio minimo. 🔗inter-news.it

Adesso non ci sono più alibi e non ci sono più scuse. A mercato finito, la Juventus di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta si guarda allo specchio... 🔗calciomercato.com

Kristjan Asllani si è così pronunciato prima del fischio d’inizio di Feyenoord-Inter, match degli ottavi di finale di Champions League. IL COMMENTO – Kristjan Asllani si è espresso a Prime Video nel pre-partita di Feyenoord-Inter. Il calciatore nerazzurro ha sottolineato che la sua squadra non cerca nessuna giustificazione per un’eventuale stanchezza generalizzata: «Non vogliamo alibi, il fatto di giocare tanto riguarda tutte le squadre arrivate a questo punto. 🔗inter-news.it

