Addio a papa Bergoglio mancato il 21 aprile a 88 anni

papa Francesco aveva scritto la prefazione. È uscito il 24 aprile, alla vigilia dei funerali del Pontefice, previsti il 26 aprile.papa Bergoglio aveva scritto: «La morte non è la fine di tutto, ma l’inizio di qualcosa. È un nuovo inizio, come evidenzia saggiamente il titolo, perché la vita eterna, che chi ama già sperimenta sulla terra dentro le occupazioni di ogni giorno, è iniziare qualcosa che non finirà. Ed è proprio per questo motivo che è un inizio “nuovo”, perché vivremo qualcosa che mai abbiamo vissuto pienamente: l’eternità». È morto papa Francesco: dal primo «Buonasera» al Giubileo, i simboli del suo pontificato rivoluzionario X Leggi anche › Che cos’è la facies hippocratica di papa Francesco che ieri aveva allarmato i medici › Elezione di un nuovo papa: 5 film (e una serie) da vedere. Iodonna.it - Addio a papa Bergoglio, mancato il 21 aprile a 88 anni Leggi su Iodonna.it Nell’attesa di un nuovo inizio. Riflessioni sulla vecchiaia (Libreria Editrice Vaticana) è il nuovo libro del cardinale Angelo Scola, Arcivescovo emerito di Milano, per il qualeFrancesco aveva scritto la prefazione. È uscito il 24, alla vigilia dei funerali del Pontefice, previsti il 26aveva scritto: «La morte non è la fine di tutto, ma l’inizio di qualcosa. È un nuovo inizio, come evidenzia saggiamente il titolo, perché la vita eterna, che chi ama già sperimenta sulla terra dentro le occupazioni di ogni giorno, è iniziare qualcosa che non finirà. Ed è proprio per questo motivo che è un inizio “nuovo”, perché vivremo qualcosa che mai abbiamo vissuto pienamente: l’eternità». È mortoFrancesco: dal primo «Buonasera» al Giubileo, i simboli del suo pontificato rivoluzionario X Leggi anche › Che cos’è la facies hippocratica diFrancesco che ieri aveva allarmato i medici › Elezione di un nuovo: 5 film (e una serie) da vedere.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Un’onda di commozione e devozione ha avvolto Roma, mentre migliaia di fedeli da ogni angolo del globo si sono riversati in Piazza San Pietro per rendere omaggio a Papa Francesco. Un pellegrinaggio silenzioso, ma intenso, ha visto una fila ininterrotta snodarsi attraverso la piazza, verso la Porta Santa, simbolo di un ultimo saluto al Pontefice. L’attesa, di circa quattro ore, non ha scoraggiato i fedeli, che sotto il sole hanno pazientemente atteso il loro turno per pochi, preziosi secondi ... 🔗ilfogliettone.it

Jorge Mario Bergoglio , noto al mondo come Papa Francesco , si è spento all’età di 88 anni, lasciando un vuoto profondo nella Chiesa cattolica e in milioni di fedeli nel mondo. Il suo pontificato ha segnato una svolta epocale, riportando al centro dell’agenda vaticana i temi della misericordia, dell’ecologia e della giustizia sociale. [embed_post id="2028715"] Dal cuore di Buenos Aires alla... 🔗feedpress.me

Il Sud Italia, a cominciare da Napoli e dalla Campania, si mobilita per l?estremo saluto al «Papa del Sud del Mondo». La carovana che partirà dal capoluogo partenopeo per... 🔗ilmattino.it

La morte di Papa Francesco: addio al primo Pontefice gesuita della Chiesa cattolica; Addio Papa Francesco, sabato funerali con 200mila persone. Fino venerdì omaggio dei fedeli; Addio a Papa Francesco; Papa Francesco, morto per ictus e collasso cardiaco. Offerta mia sofferenza per la pace. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La morte di Bergoglio sui media del mondo: “Addio all’argentino che ha trasformato la chiesa” - La notizia della morte di Papa Francesco oggi è diventata l'apertura di tutti i più importanti giornali e media del mondo ... 🔗fanpage.it

Addio al Papa ambientalista - Il Santo Padre, mancato stanotte ... fondatore di Terra Madre e Papa Francesco, che porteranno anche a un libro scritto insieme. Petrini avrebbe dovuto incontrare Bergoglio il prossimo 30 maggio. 🔗rainews.it

Addio a Papa Francesco: tutte le tappe del pontificato di Jorge Mario Bergoglio - È morto Papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio si è spento oggi: ecco tutte le tappe del suo Pontificato, la sua vita, la malattia e la morte. 🔗gazzetta.it