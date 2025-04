Papa Francesco riaperta San Pietro già oltre 128mila persone per l’omaggio – Diretta

Papa Francesco nella Basilica di San Pietro riaperta in anticipo. Oggi, venerdì 25 aprile, sarà possibile rendere omaggio al feretro fino alle 19. Alle 20 la bara verrà chiusa. E domani sabato 26 si svolgeranno i funerali a . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Anche nella notte in migliaia si sono messi in coda per un ultimo omaggio anella Basilica di Sanin anticipo. Oggi, venerdì 25 aprile, sarà possibile rendere omaggio al feretro fino alle 19. Alle 20 la bara verrà chiusa. E domani sabato 26 si svolgeranno i funerali a .

Approfondimenti da altre fonti

Prosegue senza sosta l’omaggio dei fedeli alla salma di Papa Francesco. La Basilica di San Pietro è rimasta aperta fino alle 2.30 di notte e ha riaperto questa mattina, venerdì 25 aprile, alle 5.40 per poter consentire al maggior numero possibile di persone, in coda da ore, di poter salutare da vicino il Pontefice. Roma resta blindata in vista dell’arrivo di capi di Stato e di governo da tutto il mondo per i funerali che si terranno domani e anche per le celebrazioni del 25 aprile, in ... 🔗lapresse.it

La salma sarà esposta fino a venerdì davanti all'altare della Confessione. Oltre duecentomila persone attese sabato per le esequie. All'arrivo del feretro un grido: "Santo subito" 🔗tgcom24.mediaset.it

(Adnkronos) – Anche nella notte in migliaia si sono messi in coda per un ultimo omaggio a Papa Francesco nella Basilica di San Pietro riaperta in anticipo. Oggi, venerdì 25 aprile, sarà possibile rendere omaggio al feretro fino alle 19. Alle 20 la bara verrà chiusa. E domani sabato 26 si svolgeranno i funerali a […] L'articolo Papa Francesco, riaperta San Pietro: già oltre 128mila persone per l’omaggio – Diretta proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Diretta da San Pietro, fedeli nella Basilica per l’ultimo saluto: domani i funerali; Papa Francesco, riaperta all'alba San Pietro: 128mila fedeli per l'omaggio a Bergoglio - LaPresse; Papa Francesco, le news in diretta. Biden sarà ai funerali. A San Pietro 100mila fedeli; Papa Francesco, San Pietro riapre: già lunghe code. Trump: «Ai funerali vedrò i leader, voglio incontrarli tutti». Ma nel programma ufficiale non ci sono bilaterali. 🔗Cosa riportano altre fonti

Papa Francesco, riaperta San Pietro: già oltre 128mila persone per l'omaggio - Diretta - (Adnkronos) - Anche nella notte in migliaia si sono messi in coda per un ultimo omaggio a Papa Francesco nella Basilica di San Pietro riaperta in anticipo. Oggi, venerdì 25 aprile, sarà possibile rend ... 🔗msn.com

Morto Papa Francesco, gli aggiornamenti di oggi in diretta: San Pietro riapre e riparte la coda di fedeli - È stata riaperta stamane alle 7.00 la Basilica di San Pietro, per permettere nuovamente l'afflusso di fedeli che vogliono dare l'ultimo saluto a papa Francesco. 🔗ilmattino.it

Papa Francesco, riaperta all’alba San Pietro: 128mila fedeli per l’omaggio a Bergoglio - Prosegue senza sosta l’omaggio dei fedeli alla salma di Papa Francesco. La Basilica di San Pietro è rimasta aperta fino alle 2.30 di notte e ha riaperto questa mattina, venerdì 25 aprile, alle 5.40 pe ... 🔗msn.com