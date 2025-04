Togliamo la cittadinanza onoraria a Mussolini mettiamoci dalla parte giusta della storia

Togliamo la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini». E' la richiesta del gruppo consiliare “Lista Civica Con Paola Venturato” a Cadoneghe, che proprio in occasione del 25 aprile, 80° anniversario della liberazione, ha depositato una mozione per chiedere la revoca della cittadinanza al duce. Padovaoggi.it - «Togliamo la cittadinanza onoraria a Mussolini, mettiamoci dalla parte giusta della storia» Leggi su Padovaoggi.it laa Benito». E' la richiesta del gruppo consiliare “Lista Civica Con Paola Venturato” a Cadoneghe, che proprio in occasione del 25 aprile, 80° anniversarioliberazione, ha depositato una mozione per chiedere la revocaal duce.

Cosa riportano altre fonti

Il sindaco di Firenze Sara Funaro ha presentato la delibera che prevede la cittadinanza onoraria per i bambini e per i ragazzi che frequentano le scuole del capoluogo toscano 🔗ilgiornale.it

Chi li vede come eroi del mare, come i salvatori dei migranti naufraghi, e vorrebbe premiarli per il loro impegno a favore del prossimo. Chi, al contrario, considera gli operatori delle Ong che vanno in cerca di barche in difficoltà per poi aiutarle a sbarcare in Italia, dei complici di scafisti e caporali che dal business dell’immigrazione, lungo le coste africano, incassano milioni di euro. Migranti, da Trapani il “no” alla cittadinanza per le Ong Sta di fatto che a Trapani, in Consiglio ... 🔗secoloditalia.it

L’Irpinia ha accolto Ralph Macchio, attore, regista e produttore noto per il suo ruolo di Daniel LaRusso nella saga di Karate Kid e nella serie Cobra Kai. L’8 aprile 2025, l’Irpinia ha accolto Ralph Macchio, attore, regista e produttore noto in tutto il mondo per il suo iconico ruolo di Daniel LaRusso nella saga di […] 🔗2anews.it

«Togliamo la cittadinanza onoraria a Mussolini, mettiamoci dalla parte giusta della storia»; Salò revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini, dopo 100 anni; Togliere al Duce la cittadinanza onoraria; La questione della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini a Salò spacca ancora l’Italia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

San Clemente revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini e la conferisce a Giacomo Matteotti - Revocata la delibera di conferimento della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini e approvata la delibera di conferimento della cittadinanza ... 🔗corriereromagna.it

Rimini, San Clemente revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini e la conferisce a Giacomo Matteotti - Revocata la delibera di conferimento della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini e approvata la delibera di conferimento della cittadinanza ... 🔗corriereromagna.it

San Clemente ha revocato la cittadinanza a Mussolini e l’ha data a Matteotti - Il Comune di San Clemente ha revocato la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Subito dopo ha conferito lo stesso riconoscimento a Giacomo Matteotti. Entrambe le decisioni sono state prese all’una ... 🔗chiamamicitta.it