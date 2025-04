25 aprile l’Italia celebra la Liberazione Mattarella all’Altare della Patria poi a Genova

l'Italia celebra la Liberazione del Nazifascismo. Un 25 aprile particolare, sia per gli 80 anni della Festa, sia perché cade alla vigilia dei funerali di Papa Francesco. 25 aprile, Mattarella e i leader politiciIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo la cerimonia all'Altare della Patria, a Roma, a cui prenderà parte, tra gli altri, anche la premier Giorgia Meloni, andrà a Genova all'evento organizzato in una delle città simbolo della Resistenza. Tra i leader di opposizione, la segretaria del Pd, Elly Schlein, parteciperà al corteo di Milano mentre il presidente del M5S, Giuseppe Conte, sarà al Mausoleo delle Fosse Ardeatine.25 aprile, vigilia di polemiche in Parlamento e non soloE anche quest'anno la vigilia del 25 aprile è costellata di polemiche. Alla Camera e al Senato l'80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo è stato ricordato in Aula, ma a Palazzo Madama non sono mancati momenti di tensione.

Il 25 aprile è "un giorno fondamentale per la storia d'Italia". Sono trascorsi esattamente 80 anni da quando Milano, sede operativa del Comitato di liberazione Alta Italia, principale organo di governo clandestino della Resistenza presieduto da Alfredo Pizzoni, Luigi Longo, Emilio Sereni, Sandro... 🔗arezzonotizie.it

La Liberazione mise fine all'occupazione tedesca, a 20 anni di governo fascista e a 5 anni di guerra Il 25 aprile è l'anniversario della liberazione d'Italia. Sono ben 80 anni dalla fine dell'occupazione nazifascista portata avanti dai partigiani. Questa data fu scelta per commemorare la fine 🔗ilgiornaleditalia.it

Sono trascorsi ottanta anni dalla “Liberazione dell’Italia dal nazifascismo”, com’è definita ufficialmente la festività legata al 25 aprile. E sono ormai pochi i protagonisti che ci possono raccontare quel momento; il testimone è dunque passato alle generazioni successive. Ma perché un ventenne di oggi può sentire ancora attuale questa data? Il movimento di Resistenza nasce dopo l’arresto di Mussolini il 25 luglio del 1943, i 45 giorni del governo militare guidato dal gen. 🔗ilfattoquotidiano.it

