Vendeva alcolici a minorenni denunciato il titolare di un locale

titolare di un locale del centro è stato denunciato dai finanzieri dopo essere stato sorpreso a vendere alcolici a minorenni.Dossier. Boom di alcolizzati nell'Agrigentino, ed è allarme tra i giovani per il fenomeno del binge drinkingL’ultimo episodio si è verificato in via Atenea dove. Agrigentonotizie.it - "Vendeva alcolici a minorenni": denunciato il titolare di un locale Leggi su Agrigentonotizie.it Ildi undel centro è statodai finanzieri dopo essere stato sorpreso a vendere.Dossier. Boom di alcolizzati nell'Agrigentino, ed è allarme tra i giovani per il fenomeno del binge drinkingL’ultimo episodio si è verificato in via Atenea dove.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il titolare di un locale della via Atenea è stato multato dalla guardia di finanza dopo essere stato sorpreso a vendere alcolici a minorenni. Il controllo è scattato nei giorni scorsi. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno fermato i giovani con gli alcolici e li hanno identificati per accertare... 🔗agrigentonotizie.it

Dovrà restare chiuso per 5 giorni. Lo ha disposto il questore di Agrigento Tommaso Palumbo e il provvedimento è stato già notificato dalla sezione Amministrativa del commissariato. Si tratta di uno dei tanti locali, del centro di Canicattì, che era stato "pizzicato" a vendere alcol ai minorenni... 🔗agrigentonotizie.it

Prato, 18 aprile 2025 – Chiuso per 15 giorni un noto locale di via Santa Trinita a Prato. Il provvedimento è scattato nell’ambito delle attività di controllo preventivo promosse dal Questore di Prato, de Lorenzo, con il supporto operativo della Polizia Amministrativa e in coordinamento con la Polizia Municipale. L’esercizio pubblico di via Santa Trinita, nel cuore del centro storico, serviva alcolici a minorenni, violando così esplicitamente il divieto previsto dalla legge. 🔗lanazione.it

Vendeva alcolici a minorenni: denunciato il titolare di un locale; Vende alcolici a minori di 16 anni: denunciato titolare locale della movida; Il bar bresciano che vendeva alcolici ai minorenni: denunciato il titolare; Vende alcolici a minorenni: denunciato il titolare del bar. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sorpreso a vendere alcolici a minorenni, denunciato titolare di un locale della movida - I finanzieri di Agrigento, nel corso di alcuni controlli, hanno sorpreso dei ragazzini con meno di 16 anni uscire da un locale con bevande alcoliche in mano ... 🔗grandangoloagrigento.it

Vende la birra a un 15enne, barista denunciato a Senigallia: non ha chiesto i documenti - SENIGALLIA Denunciato un barista per aver venduto una birra a un 15enne. A sorprenderlo in un locale del centro è stata una pattuglia della ... 🔗msn.com

Vende alcolico a un 15enne: denunciato a Senigallia barista recidivo - Qualche sera fa, nell’ambito dell’attività finalizzata al contrasto della vendita di alcol ai minori a salvaguardia della salute dei giovani, personale della Polizia Locale ha effettuato controlli ... 🔗senigallianotizie.it