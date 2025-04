Pesta due agenti della polizia locale e li manda al ospedale

polizia locale e reagisce mandando due agenti in ospedale. È successo a Foligno, lungo corso Cavour, durante un servizio di controllo per il rispetto dell'ordinanza sindacale che vieta la circolazione di monopattini e biciclette in centro. Le botte agli agentiSecondo.

